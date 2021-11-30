台灣民意基金會董事長游盈隆。(圖/本報資料照)

台灣民意基金會今公布年第四項公投民調，如果明天投票，除了「重啟核四」，推動「反萊豬」、「真愛藻礁」及「公投綁大選」三項，將贏得勝利，其中反萊豬公投，同意票將比不同意票多19.4個百分點，獲壓倒性利。

至於「重啟核四」和上個月相比，同意減少3.2個百分點，不同意增加4.2個百分點，雙方差距出現逆轉，目前差距是不同意多於同意2.4個百分點。

反萊豬公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，55.9％傾向投同意，36.5％投不同意票，3.6％尚未決 定，1.3％不投票，2.8％不知道、拒答。

不過和上個月相比，傾向投同意者遽減12.2個百分點，不同意遽增 10.8個百分點，差距大幅縮小了23個百分點，游盈隆認為，這無疑是巨大的轉變。民進黨政府能否利用剩下不到一個月的時間迎頭趕上，成功搶救「開放萊豬進口政策」，甚值觀察。

6都16縣市角度看，每一個行政區域都呈現多數人傾向同意，即便是台南市與高雄市兩個指標性民進黨執政縣市，同意票的選民都約 5成3。

珍愛藻礁公投部分，42.3％傾向投同意票，36.7％傾向投不同意票，8.7％尚未決定，1.8％不投票，10.5％不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5.6個百分點。

和上個月相比，同意減少5.4個百分點，不同意增加7.1個百分點，差距縮減12.5個百分點，只差5.6個百分點，游盈隆說，剩下一個月民進黨是否成功搶救「三接續留原址」成為關鍵。

職業上，「護藻礁並遷移三接」以年輕學子最突出，超過8成以上同意;同時；6都16縣市，桃園市和新北市選民幾乎一面倒投同意票，反而台北市是唯一不同意者比同意者多。

「公投綁大選」上，47.5％傾向投同意，41.6％不同意，5.3％尚未決定，1.4％不投票，3.9％不知道、拒答。同意票將比不同意票多5.9個百分點。和上個月相比，同意減少9.9個百分點，不同意減少 7.4個百分點，雙方差距縮小17.3個百分點，只差5.9個百分點。

從政黨傾向看，游盈隆說，各政黨支持者的投票傾向和上個月有明顯不同，轉趨涇渭分明、針鋒相對，中性選民則4成8同意，2成9不同意。

對於「重啟核四」，43.5％投同意，45.9％不同意，5.3％尚未決定，1.4％不投票，3.9％不知道、拒答。不同意票將比同意票多 2.4 個百分點，推動反對「重啟核四」的一方，將贏得勝利，這也是唯一反對方獲勝的一項。

游認為，這是一個戲劇性的翻轉；目前台北市、台南市、高雄市多數投不同意，新北市、桃園市、台中市多數同意，16縣市則旗鼓相當，各佔約4成4。