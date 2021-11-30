徐旭東投書媒體反台獨　蘇貞昌：中共以商圍攻被世界唾棄

遠東集團近期遭大陸懲處新台幣20億元，遠東集團董事長徐旭東昨日投書媒體表示，他跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，更一向反對台獨，支持辜汪會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則。對此，行政院長蘇貞昌今批評，中國共產黨一黨專政、蠻橫動作，對國人施壓，又企圖以商圍政，都是被世界唾棄。
徐旭東昨日以「資深工業人」投書媒體表示，對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮，也認為近幾年台灣「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象。徐旭東提到，他跟多數台灣人一樣，望兩岸關係「維持現狀」，更一向反對台獨，支持九二共識、一中原則。
對此，蘇貞昌今表示，大陸一直就是蠻橫，而且不懂得民主、不懂得多元，也不懂得尊重。我們看到過去藝人周子瑜也被逼著要道歉，中國對於自己最富有的商人，很多說不見就不見，說處罰就處罰，說消失就消失，連最漂亮的女星也都是如此。
蘇貞昌強調，中國共產黨這種一黨專政、蠻橫動作，對我們國人施壓，又企圖以商圍政，都是被世界唾棄。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。