張姓男子因妄想一統徵信社對其跟蹤、監聽，去年底他跑到徵信社辦公室門口放火，警消獲報前來灌救未釀人員傷亡，台北地方法院依放火罪將張男判刑3年，為預防他再為類似之違法舉措，確保他接受持續規則之精神科治療，判令刑之執行前令入相當處所監護5年。

張因認為母親、祖母、姑姑覬覦自己財產，而在其腸道內置入錄音器材，在其身上打針，他堅稱遭一統徵信社與家人聯手謀財害命，為使社會大眾知悉此事計畫縱火。

去年12月19日凌晨3點，張將汽油潑灑於一統徵信社辦公室門口及辦公室內之辦公桌，並以自備之打火機點燃汽油，致引發火災，火勢延燒前開辦公室地板、天花板，並造成辦公桌燃燒毀損，其後經大樓管理員報由消防隊前來灌救，當場逮獲張男。

台北地院審酌張男患有妄想症，無病識感，僅因主觀上妄想一統徵信社對其跟蹤、監聽，即為本件犯行，其行為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，且行為時係受妄想症影響，依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪判刑3年。

北院認為，張男全無病識感，直至審理期日仍堅認遭迫害、希望獲得社會大眾關注，他有再犯及危害公共安全之虞，且難期被告能主動、自發、穩定接受治療，是為預防再犯，判決他須在刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。可上訴。