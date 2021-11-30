在疫情下，學校師生戴口罩上課，但這卻讓聽障生無法學習。為兼顧防疫安全及維護聽覺障礙生學習需求，教育部採購15萬片透明口罩，提供大專校院協助身心障礙學生輔導及教學人員優先使用，以提升聽覺障礙相關學習需求學生得以更清楚、更直接進行學習互動與溝通。

依「大專校院身心障礙學生線上學習參考指引」建議，聽覺障礙等相關學習需求的學生主要透過口語、手語及綜合溝通等方式進行互動，通常學習時需要讀話（讀唇），因此教師在進行線上同步課程或實體授課時，除使用FM調頻系統、安排聽打員或手語翻譯員協助教學外，應避免口罩遮住口鼻或背對鏡頭，影響學習品質。

各大專校院可運用教育部補助輔導身心障礙學生工作經費，添購透明口罩等必需教學耗材，及支應相關輔導措施（如聽打員及手語翻譯員）或透過教育輔具中心免費借用FM調頻系統，並視疫情狀況彈性調整身心障礙學生支持服務。

因應現場所需，教育部將協助大專校院儘速取得透明口罩，經調查各校迫切性及延續性之輔導需求後，已先採購15萬片透明口罩供身心障礙學生輔導及教學人員優先使用。

教育部表示，防疫期間身心障礙學生因其身心特質而影響線上課程學習成效，有賴學校促進師生與行政人員對於學生特殊教育需求的理解，進一步跨單位協調、整合相關資源或檢視既有制度，主動積極關注身心障礙學生學習適應情形，並且合理調整其所必需的支持服務，以協助身心障礙學生適應疫情期間之學習過程，在兼顧防疫安全的同時，也確保每一位學生的學習權益。