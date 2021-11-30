原名王加文的男子王少樑，2000年間與販毒的劉姓男子起爭執，他在柬埔寨金邊市持槍朝劉男的太陽穴擊發致死，並將同房內的女子擊斃後逃亡大陸，8年前經兩岸司法互助協議將他遣返回台，一審判他無期徒刑，台灣高等法院更四審逆轉判無罪。目前尚未提供判決理由。

檢方起訴指控，王少樑是為劉販毒集團成員，他前因運輸毒品問題，遭柬埔寨海關查緝，他不滿劉未出面營救，以及就毒品重大利益分配之問題，懷恨在心，2000年間他在柬埔寨購買改造手槍，企圖槍殺劉男。

王持槍進入劉位於柬埔寨金邊市的住所臥室內，持煙灰缸砸擊劉的頭部致倒地後，用手槍朝劉頭部左側太陽穴擊發1槍，劉當場死亡，王男見房內有一名女子，一併持槍射擊該名女子頭部1槍，使之當場死亡。

王少樑為掩飾殺人犯行，致電當時人在越南之販毒集團成員郭子俊前往柬埔寨，協助其將2人屍體，掩埋在劉住處附近的別墅花園內；後來郭子俊在2004年間因另案遭台灣警察查獲，他主動向偵查機關告發協助處理屍體的事，警方才逮獲王男行。

桃園地方法院將王男判處無期徒刑，台灣高等法院更三審考量王男良心泯滅、手段凶殘，無視他人生命價值，連續殺害2人，所犯屬於情節重大之罪，犯後又逃匿卸責長達數年之久，其惡性重大，但因檢方未上訴，只有王上訴，仍判處無期徒刑，但遭最高法院撤銷發回。

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