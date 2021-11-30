以模仿康康起家的男星黃鐙輝，這些年除了綜藝通告外，也跨足戲劇圈，曾以《奇蹟的女兒》拿下金鐘獎最佳男配角獎，驗證精湛演技，而不只他星途大開，老婆萁萁跟岳母萁媽，也跟著踏進演藝圈發展，最近萁媽上節目，罕見曝光身患隱疾，背部異常疼痛，實在太痛苦，甚至求助於密醫。

黃鐙輝2009年跟師父許效舜的助理萁萁結婚，育有3名子女，婚後老婆跟岳母跟著一起上節目，後來母女倆成為邀約對象，因此出道，萁媽常在節目上聊家庭趣事與個人經驗，自然直率作風非常受到觀眾歡迎，成了知名星媽之一。

近日萁媽作客《新聞挖挖哇》，罕見提到健康問題，表示過去有長達2年時間，受到椎間盤壓迫之苦，期間痛不欲生，她回想剛發病時的感覺，形容那種痛感「就像一把刀插在我的背，然後就不停的轉」，24小時都這麼疼痛，甚至連舉起手臂都會瞬間麻掉，真的苦不堪言。

而為了解決痛苦，她針灸、熱敷沒少過，甚至求助於偏方，她透露經歷過最驚悚的一個療程，叫做「釘子放血法」，密醫說她血液循環不良，因此用一根釘子從膝蓋後方釘入，接著放置導管，將血液引流出來，全程約2小時都必須站著，才能「排毒」，超誇張的處置方法，嚇壞現場眾人，所幸後來萁媽是聽了朋友建議去看西醫，動了手術才終於不再痛苦，也勸眾人有病就快去看正規的醫生，免得白受皮肉之苦。

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