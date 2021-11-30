台南市南區傳出遶境的宮廟人員與私人神壇兩派人馬發生推擠及肢體衝突，警方到場將滋事者帶回法辦。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區28日下午一場遶境活動，傳出遶境的宮廟人員與私人神壇兩派人馬發生推擠及肢體衝突。在場維持秩序的女警見衝突加劇，立即呼叫警力支援，警方以優勢警力壓制雙方人馬，並將馮姓、黃姓等11名滋事者帶回調查，全案偵訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

這起廟會遶境活動引發的聚眾衝突，被人將部分過程PO上臉書社會事社團後，29日深夜11點多在網路瘋傳。

據了解，衝突時間發生在28日下午1點多，地點在南區永興三街85號前。當時宮廟聚保堂舉行遶境活動行經南區永興三街附近時，宮廟成員與路邊濟保宮人員發生口角衝突，執勤員警立即請求支援，10餘名優勢警力5分鐘內抵達現場，將在場互毆的兩派人馬11人依現行犯全部逮捕，現場只有3人受輕傷不願就醫。

警方調查，廟會活動主辦方永康區聚保堂與南區永興三街濟保宮，7年前曾因宮廟經營理念不合有嫌隙，雙方曾在通訊軟體互相叫囂嗆聲。當天聚保堂遶境活動行經永興三街濟保宮前，濟保宮的黃姓父子在騎樓觀看廟會活動，不料遶境隊伍中的39歲馮姓男子，竟直接走向該神壇騎樓，想找濟保宮主事61歲黃男理論，雙方一言不合發生口角後，進而引發雙方人馬推擠及肢體衝突。

轄管的警六分局長陳錦文表示，台南警方推動「優質宮廟、文化府城」的活動歷來已久，絕不容不法分子染指宮廟活動，對任何破壞社會秩序的滋事行為絕不縱容，警方堅持「嚴正執法，依法究辦」的立場，對不法份子一定嚴加打擊，以守護民眾生命財產安全。