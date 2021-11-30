台南市南區28日下午一場遶境活動，傳出遶境的宮廟人員與私人神壇兩派人馬發生推擠及肢體衝突。在場維持秩序的女警見衝突加劇，立即呼叫警力支援，警方以優勢警力壓制雙方人馬，並將馮姓、黃姓等11名滋事者帶回調查，全案偵訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
這起廟會遶境活動引發的聚眾衝突，被人將部分過程PO上臉書社會事社團後，29日深夜11點多在網路瘋傳。
據了解，衝突時間發生在28日下午1點多，地點在南區永興三街85號前。當時宮廟聚保堂舉行遶境活動行經南區永興三街附近時，宮廟成員與路邊濟保宮人員發生口角衝突，執勤員警立即請求支援，10餘名優勢警力5分鐘內抵達現場，將在場互毆的兩派人馬11人依現行犯全部逮捕，現場只有3人受輕傷不願就醫。
警方調查，廟會活動主辦方永康區聚保堂與南區永興三街濟保宮，7年前曾因宮廟經營理念不合有嫌隙，雙方曾在通訊軟體互相叫囂嗆聲。當天聚保堂遶境活動行經永興三街濟保宮前，濟保宮的黃姓父子在騎樓觀看廟會活動，不料遶境隊伍中的39歲馮姓男子，竟直接走向該神壇騎樓，想找濟保宮主事61歲黃男理論，雙方一言不合發生口角後，進而引發雙方人馬推擠及肢體衝突。
轄管的警六分局長陳錦文表示，台南警方推動「優質宮廟、文化府城」的活動歷來已久，絕不容不法分子染指宮廟活動，對任何破壞社會秩序的滋事行為絕不縱容，警方堅持「嚴正執法，依法究辦」的立場，對不法份子一定嚴加打擊，以守護民眾生命財產安全。
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