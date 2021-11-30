家住太平區1位85歲的張姓婦人，日前一早一如往常的推著輔助椅到附近公園散步，結果竟在最熟悉的地點迷失了方向，並坐在離家1公里外的民宅騎樓下休息，所幸太平派出所員警巡邏發現她疑似脫水，立即從機車拿出礦泉水供其止渴，還好婦人知道自己姓名，最後透過警用系統查詢確認婦人身分，終於聯繫上其家人，並貼心護送返家，也結束這場驚魂迷途記。

太平警分局太平出所警員張吉發、謝育澤日前上午11點多巡邏巡經永成北路沿線，忽然在某民宅騎樓下發現一婦人坐在地上休息，兩人立即上前詢問，原來婦人迷路了，所幸婦人知道自己姓名，但對於家住何處就無法清楚說出。

張婦頻頻向警方表示，「一大早就推著輔助椅到公園散步，不知道為何找不到回家的路，走到累了乾脆就坐著休息…」。最後警方透過警用系統查詢並比對數筆資料後，終於確認婦人身分無誤，順利聯繫上婦人女兒並貼心護送返家。

正在家中準備午餐的女兒看到員警將母親帶返家時，非常感謝警方熱心協助，並稱「母親每天一早用完餐都會到附近的公園散步，之後就會自行返家休息，不知道這次卻因走反方向釀成迷路。」也允諾以後會多注意年邁母親的動態，避免類似情形發生。