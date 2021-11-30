宏碁(2353)股價在11月中突破半年線後，近期表現大盤相對強勁。今早股價再創波段新高，最高來到28.65元。

宏碁今年推出Vero系列環保產品，採用消費後回收塑料(PCR)及可回收包裝。對於Vero系列和電競的未來成長性，宏碁董事長陳俊聖認為，電競需求會持續成長，但愛電競人口和愛地球人口的比例，愛地球的人數多，2項產品市場定義不同。目前電競占宏碁營收約3成，CHROMEBOOK逾2成，而Vero系列才正在起步！

宏碁近年來則積極從PC品牌轉型至「Lifestyle」(生活風格)品牌，包括宗教手環、飲料類則有能量飲、美顏飲和葉黃素飲及安眠飲等，以及空氣清淨機、智慧醫療方案等等。

宏碁10月份營收280億元，而在非PC業務的營收占比已推升至集團整體近17%，這些轉投資在各領域市場有所斬獲。集團旗下目前已有6家上市、上櫃、興櫃的子公司，明年目標集團內上市櫃公司要達雙位數。

宏碁在智慧醫療藉由子公司宏碁智醫切入。宏碁智醫所開發的眼科輔助診斷軟體VeriSee D智視康，運用連接眼底照相機的電腦軟體檢視及儲存彩色眼底圖，並以AI技術協助診斷糖尿病視網膜病變，判讀結果與眼科醫師相比有高達93%的準確度，是台灣第一個取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)所核發的眼科醫材許可證。

宏碁今年前3季獲利86.57億元，EPS為2.88元，董事長陳俊聖今年以來持續買進自家股票，今年3月透過木真投資買進100張，5月起至9月持續增持宏碁，累計陳俊聖今年來買進自家股票達1500張。