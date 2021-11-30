不鏽鋼盤元廠華新昨日上午率先開出12月內銷盤價為平盤，中止先前連七個月漲價；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)昨天下午開出新盤價並不同調，內銷每公噸下跌2000至3000元，為近八個月來首度降價。

因塞港未完全紓解，加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響，不鏽鋼板材龍頭廠燁聯昨(29)日開出的12月盤價開跌盤，內銷每公噸下跌2000至3000元、外銷每公噸最高調降50美元至100美元，為近八個月來首度降價。

燁聯指出，雖然國際原物料行情未下跌，但考量印尼青山集團近一個月來熱軋不鏽鋼整體價格下跌，加上航運塞港未解，下游庫存偏高，且新的疫情來勢洶洶，市場觀望氣氛濃厚，決定適度調降價格。

國際鎳價本月以來仍上漲，倫敦金屬交易所(LME)鎳價期貨上周曾一度大漲至接近每公噸2.1萬美元高檔，但上周五重跌770美元至19897美元，惟仍比上月上揚。周一強勢回彈至每噸2萬美元以上。

今年LME鎳價幾乎一路上攻，隨著主要原料鎳價上漲，不鏽鋼價今年也呈現強勁的漲勢。

目前不鏽鋼市場買氣平平，隨著倫敦金屬交易所(LME)鎳價續漲，使得不鏽鋼價仍具支撐，雖12月燁聯盤價調降，業者第四季營運仍可力守高檔水準。

整體而言，第四季鋼價仍走揚、銷量穩定，不鏽鋼加工廠彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等第四季營收、毛利率表現可望撐於高檔，全年將交出好成績。