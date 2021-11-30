大陸製造業時隔兩個月重回擴張區間，大陸國家統計局公布，11月份製造業採購經理指數（PMI）回升至50.1，月增0.9個百分點，重回榮枯線以上，亦優於市場預期的49.6。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期推出的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，顯示製造業生產經營活動有所加快，景氣水準改善。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，月減0.1個百分點，中型企業PMI為51.2，升2.6個百分點，小型企業PMI為48.5，升1個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於榮枯線，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於榮枯線。

其中，生產指數為52，月增3.6個百分點，顯示製造業生產活動加快，新訂單指數為49.4，升0.6個百分點，顯示製造業市場需求有所改善，原材料庫存指數為47.7，升0.7個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為48.9，月增0.1個百分點，顯示製造業企業用工景氣度略有改善，供應商配送時間指數為48.2，升1.5個百分點，但仍低於榮枯線，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延遲。