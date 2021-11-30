屏東縣政府最新出版2021「屏東好物」，除了嚴選歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊，今年特別附贈獨家優惠券，最高享有7.5折超值優惠。縣府表示，如果搭配五倍券使用還可以參加屏東購抽獎活動，讓大家不僅買得好、買得便宜，更要有機會中大獎！

由縣府傳播暨國際事務處印製的「屏東好物」，蒐羅歷屆「屏東十大伴手禮」及優質好物好店，今年發行第五年，已經成為不少企業、機關單位年節購禮參考指南。

「屏東的美好與感動，希望能和更多人分享」，縣長潘孟安表示，屏東是台灣最南端的縣市，熱情的陽光海洋及好山好水孕育出富饒的物產，商家業者融入獨特的創意讓大地的恩賜更加豐美，屏東好物送禮或自用都是很棒的選擇。

傳播處指出，今年收錄了67間自2015年至2020年間曾獲選“屏東好物”殊榮的特色店家，包括「好禮」31家、「好物」19家及「好店」17家，以一頁一店的圖文介紹各家產品，並附上連絡電話、地址，方便企業機關及民眾連繫選購。今年「屏東好物」還特別附贈獨家優惠券，最高享有7.5折優惠，更具吸引力。

傳播處表示，縣府配合五倍券現正推出屏東購活動，只要在111年4月30日以前在屏東消費就可以參加抽獎，週週抽5支iphone13及1台gogro電動機車，雙月抽百萬汽車，春節期間加碼抽黃金，超級大獎是輕豪宅1戶，使用「屏東好物」優惠券搭配五倍券，超值划算還可以抽大獎，這款好康絕對不能錯過！

屏東縣府自12月2日開始提供限量100本供民眾免費索取，歡迎於上班時間至屏東縣政府傳播暨國際事務處行銷企劃科索取，索完為止。或可至「屏東縣政府官網」下載電子版(https://www.amazing-pingtung.com/2021ptsp)；詳情請洽傳播處行銷企劃科，電話08-7320415分機6247張小姐。