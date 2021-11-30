知名電視劇《還珠格格》當年捧紅「小燕子」趙薇、「五阿哥」蘇有朋、「紫薇」林心如，但「爾康」周杰反而被封殺，傳因拍戲時硬舌吻林心如有關，17年來幾乎沒有新作品。今年51歲的他未婚，但樂於交新朋友，最近被狗仔拍到摟妹回飯店，爆出新戀情。

根據大陸八卦媒體報導，周杰深夜帶著一名年輕正妹與好友聚餐，該女子綁著青春馬尾，身穿駝色大衣，配短裙和長靴，露出白皙的絕對領域，周杰則戴著白色棒球帽，穿著休閒服，與女子並行。結束用餐後，周杰和女子入住某高級酒店，一路上女子還挽著周杰的手臂，互動很親密，被陸媒直接認定是情侶。

周杰和年輕美女一起回到飯店。（圖／微博@搜狐娛樂）

周杰當年在《還珠格格》與林心如組成「爾康&紫薇」CP，卻在2004年爆出拍戲時強喇林心如，對此周杰發文澄清：「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議？難道現場工作人員和導演都是我的親戚？」林心如也在受訪時替他緩頰，但17年來仍沒有導演找周杰拍戲。

不過，天無絕人之路，周杰轉換跑道當起農夫，親自種植有機水稻、蔬菜，目前已有千畝田地、5間公司和大酒莊，身價破億成了富翁。