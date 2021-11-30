男女雙方談結婚，經常傳出聘金糾紛。一名女網友表示，準大嫂家要求36萬元聘金，被他們家嫌多，媽媽一聽說準大嫂懷孕了，更直接表示36萬元聘金不給了，留起來養孫子。豈料準大嫂立即不動聲色去做了一件事，讓準婆婆懊悔一輩子。

「聘金糾紛讓我哥哥的小孩沒了」，一名女網友在爆料公社App匿名公社發文表示，哥哥正在籌備婚禮，女方家要求36萬元的聘金，但原PO家覺得加上辦桌、餅錢、黃金飾品等開銷有點吃力，不想拿出這麼多，但女方表示這筆錢會用來買嫁妝，也不是他們拿走，最後原PO家勉強同意。

後來準大嫂懷孕了，原PO媽媽十分開心雙喜臨門，並且「精打細算」地向準媳婦表示，有了孩子，花錢地方也多了，那36萬聘金就不給了，也不用買什麼嫁妝，錢留著未來養孩子用。

原PO表示準嫂子當時也沒說什麼，沒想到幾天後，就告訴原PO哥哥孩子已經拿掉了，更說要怪就怪你媽，「沒把我家放在眼裡」，以為有了孩子就非嫁不可，說好的聘金也想賴。

原PO說媽媽知道後，哭了好幾天，她的本意是好的，怎知結果變這樣。且嫂子嫁進來後，對媽媽態度很冷漠。

眾多網友看完感慨：「你媽這樣說真的讓人覺得只重視小孩跟顧自己家，也不是想給女方更多保障，你媽有錯在先這種心結一輩子難免不了」、「感覺你哥很快就會因為婆媳問題離婚」、「勸勸你嫂子吧，畢竟老人家也不是故意要搞事」、「有可能根本沒小孩，如果有小孩 只為了三十幾萬就心狠說拿就拿，那你哥跟媽媽以後的日子慘了，她會一直故意說這件事讓他們難過日子」。