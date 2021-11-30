因為大聯盟勞資協議將於12月1日後到期，新版勞資協議還沒有著落，許多球隊紛紛在11月底趕緊進行球員簽約，今天在大都會簽下強投(Max Scherzer)後還有一筆超重量級簽約，自由市場大咖游擊手席格(Corey Seager)以10年3.25億美元投身遊騎兵，這兩筆操作幾乎震撼全聯盟！

Corey Seager and the Texas Rangers are in agreement on a 10-year, $325M deal, per @JeffPassan pic.twitter.com/GEuk76HFsh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 29, 2021

今年季後大聯盟排出本季最火燙25名自由球員，席格排在第2，僅次於太空人當家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)，雖然他本季因手傷僅出賽95場，但仍有108安、16轟、57分打點，打擊率.306的優秀成績，讓他成為自由市場超級大肥魚。

遊騎兵昨天才以7年1.75億美元(約台幣48億)簽下藍鳥重炮二壘手西曼(Marcus Semien)，現在又以10年綁住席格，未來聯盟「黃金二游」組合就此成型，兩人守備及打擊實力足以撼動聯盟版圖，而他們光捕獲這兩名大咖球員就花了5億美元(約台幣138.8億元)。

另外大聯盟官網記者海曼(Jon Heyman)提到席格合約細節，他表示：「席格除拿到10年3.25億美元合約，更外加500萬簽約獎金和球員完全拒絕交易權。」目前10年合約也是本季自由市場簽約年限最長合約，打破的正好是簽下西曼的7年大約。

席格今年27歲，生涯全都待在道奇，去年道奇能夠奪冠他是致勝功臣，他豪奪國聯冠軍賽和世界大賽MVP，並入選當年聯盟年度第二隊，而他2016年進入聯盟就拿下國聯最佳新人獎，16、17年入選明星賽並拿下2座銀棒獎，生涯繳出104轟、364分打點，打擊率達.297，完全證明自己的身價。