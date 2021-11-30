隨著新冠疫苗覆蓋率不斷提高，國內接種不良反應個案也越來越多，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）11月18日召開第2次審議大會，共審38件新冠疫苗相關案件，最後判定2件與疫苗相關，1件無法確定，共核予救濟金額6萬5千元。衛福部長陳時中表示，喪葬補助共核出150萬，期盼專家能盡量站在有利受害者的角度衡量。

本次獲VICP核予救濟的接種疫苗都是AZ，其中1例出現極度肢體腫脹，另一名則出現急性過敏症狀，都被確認與接種疫苗相關，分別獲1萬、5千元的救濟金額。

另有一名個案於接種疫苗隔天發燒，隨即出現眼睛腫脹，經診斷為多發性神經病變，VICP表示，經實驗室檢查、神經生理檢查、腦部及脊椎磁振造影檢驗報告皆無明顯異常，僅視覺誘發電位，檢查報告顯示左眼潛值輕微延長。

VICP指出，由於個案僅有主觀症狀，並無客觀身體診察或實驗室檢查佐證確有受害之事實，因此其症狀仍無法確定與接種AZ疫苗相關。但最後該案仍然依法獲5萬元救濟金。

陳時中表示，審議時不但要蒐集病患的完整病例，專家也要回顧很多論文，就他們的實務經驗來做綜合判斷，「我們也希望，因為是新的病毒、新的疫苗，同時也是EUA，在EUA的前提下綜合研判，專家盡量能站在有利於有傷害人的角度思考來研判。」

他指出，這個月審議的案件數量雖然比上個月多，但速度上仍然偏慢，相信經過磨合後，就能審議更多案件，預計下月起就會有越來越多案排入審議。