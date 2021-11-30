四大公投案將於12月18日舉行投票，最新民調指出，「重啟核四」首次出現不同意大於同意的逆轉情形；而其他三項公投案，同意比例仍過半，但其中公投綁大選同意與不同意的比例差距縮小。

據《東森新媒體ETtoday》最新民調結果顯示，針對表示一定會去投票的受訪者，「核四重啟」同意比例45.8%、不同意46.6%、不知道/沒意見7.6%；「珍愛藻礁」同意51.3%、不同意34.3%、不知道/沒意見14.3%；「公投綁大選」同意53.0%、不同意40.9%、不知道/沒意見6.1%；「反萊豬進口」同意57.7%、不同意35.1%、不知道/沒意見7.2%。

與過去調查結果比較，民眾對於「反萊豬進口」的意向穩定，且同意的比例由前次55.9%提升至57.7%。「公投綁大選」雖同意比例仍過半，但與不同意差距有縮小趨勢，比前次調查的22個百分點，縮減為此次的12.1個百分點。「珍愛藻礁」也維持同意大於不同意，但仍有14.3%未表態，變化仍待觀察。

至於「重啟核四」則出現翻轉，同意比例由前次的45.3%，微幅增加至45.8%，變化雖不大，但不同意比例由43.9%，提升至46.6%，不知道/沒意見則明顯下滑，由10.9%變為7.6%。惟「重啟核四」首次不同意大於同意，但因差距僅0.8個百分點，在誤差範圍內，仍呈現膠著狀態。

「重啟核四」民調出現翻轉，首次不同意大於同意，但因差距僅0.8%，在誤差範圍內，仍是膠著狀態。（圖／東森新媒體ETtoday提供）