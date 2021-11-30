南非24日向世界衛生組織（WHO）報告，發現傳染性更高的Omicron新冠變種病毒，被WHO列為「須關注的變種」後，外界預期新冠疫苗需求量將暴增，刺激疫苗商莫德納（Moderna）市值一周來飆增逾三分之一。
莫德納股價29日飆漲12％收368.51美元，跟24日收盤價相較是急漲35％，讓其市值在過去一周來暴增400億美元至1336.5億美元。
莫德納股價狂飆，是因為外界預期全球新冠疫情惡化，各國對其疫苗需求量會額外增加逾30億劑，成為投資人搶進莫德納股票的主要原因。
除了Omicron來襲外，WHO表示有證據顯示那些曾感染新冠肺炎並康復的人，再次感染比率有增加。其暗示注射新冠疫苗後一段時間，防護力就會持續減弱，因此更需要注射第三劑加強針。
由於各種跡象顯示全球對新冠疫苗的需求量有增無減，而且這情況還會持續一段時間，讓投資人預期疫苗商的業績只會愈來愈好。
路孚特估計，以莫德納今年來每劑疫苗售價約22美元計算，其明年淨利潤率約54％。投資人評估莫德納每劑疫苗的獲利近12美元，在未來會額外再賣出30億劑疫苗之下，只會讓莫德納股價漲不停。
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