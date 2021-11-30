大陸非製造業商務活動指數連續三個月保持擴張，但走勢有所放緩。大陸國家統計局公布，11月份非製造業商務活動指數略降至52.3，月減0.1個百分點。市場預期為51.5。
大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，服務業景氣水準回落，此輪多點散發疫情波及地區較多，部分行業受到較大影響。
分行業看，建築業商務活動指數為59.1，月增2.2個百分點。服務業商務活動指數為51.1，下降0.5個百分點。
從行業情況看，水上運輸、電訊廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間。零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、房地產等行業商務活動指數低於榮枯線。
新訂單指數為48.9，月減0.1個百分點，顯示非製造業市場需求有所放緩。分行業看，建築業新訂單指數為54.2，升1.9個百分點，服務業新訂單指數為47.9，下降0.5個百分點。
另外，11月綜合PMI產出指數為52.2，月增1.4個百分點，顯示企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。
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