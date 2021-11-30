台灣金聯第11年推出平價住宅銷售專案，12月1日開始，釋出位於全台的66戶超值平價住宅，以優惠價格提供有需要的民眾申購，協助民眾輕鬆購屋圓夢成家。

台灣金聯董事長施俊吉表示，該公司「110年度平價住宅」銷售專案，因疫情影響法拍作業，推出時間跟著延遲，今年是以「幸福樂活愛成家-給自己一個安然自在的家」為主題，從12月1日起至12月21日止受理民眾申購登記，物件主要集中在北北桃高等六都，約占所有物件的八成三，生活機能及交通都相當便利。尤其持續秉持產權清楚、無海砂屋、無輻射屋及非凶宅等「四大保證」，可讓民眾買得安心。

台灣金聯總經理郭文進指出，今年最便宜的物件坐落在宜蘭縣五結鄉濱海路面海的套房，總價只要99萬元，若扣除成交禮6萬元居家商品提貨券，實際只要93萬元，物超所值，預料將成為熱門申購物件。

為因應疫情需要，避免民眾大量群聚。郭文進說明，今年除有360度線上虛擬看屋，在家即可透過網路走透每個物件房屋內部外，還新增串流導覽影片，可立即了解每個物件特色及社區周遭環境，對於矚意的房屋，還可線上預約現場賞屋，分散人潮，更可以直接線上填寫申購書，再上傳列印後寄回該公司，免去現場申購排隊。

台灣金聯強調，今年推出66戶平價住宅中，位於大台北地區的捷運共構宅共有5戶，包括內湖捷運站2戶、新北市菜寮捷運站2戶及南勢角捷運站「南方之星」1戶。另外像位於台北市辛亥生態公園旁南方莊園社區、桃園市平鎮區環南路大樓、新竹市林森路大樓、台中市北區日興街大樓、台南市安平區永華路大樓、高雄市鳳山區中崙路透天大宅，都是地段好、難得釋出的物件。