時序來到11月底，大陸年底到隔年春節消費旺季都有不同的利多題材支撐股市，儘管陸股下半年受政策打壓，仍維持正報酬，陸股近期出現震盪逐底的行情，資金持續湧入，加上六中全會閉幕，短期政治風險降低，企業轉型及政府政策推動，偏鬆的資金環境，可望支撐股市表現，建議掌握大中華基金投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，雖然大陸經濟景氣指數製造業PMI受疫情和投資轉弱，進入衰退的區間，由於經濟景氣出現衰退的訊號，下半年的財政可望更加積極。全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，大陸經濟增速下行壓力變大。所以財政要承擔統籌做好今明兩年宏觀政策銜接的任務，專項債發行可望加速節奏，貨幣寬鬆有望進一步加快，協助實體經濟穩步恢復。

政治局會議表示對下半年經濟穩增長的壓力上升，主要因內需恢復緩慢、海外經濟存在不確定等，可預見未來政策將往穩增長傾斜，包含貨弊和財政政策。在投資策略上，後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸第三季企業獲利受到大宗商品漲價侵蝕企業獲利，淨利出現下滑，A股非金融獲利轉負為-4.9％，考量今年疫情影響基期高低不一，若用兩年平均看各產業的成長性，高景氣賽道如新能源相關，週期品如有色，鋼鐵，採掘等，複合兩年的成長性仍維持高檔。

展望未來，回顧大陸過去四次的「滯漲」行情，此輪比較類似2016年供給側改革帶動的大宗物品報價上漲，預估不至於採取緊縮的政策對抗通膨，以透過增加煤炭供給的方式來舒緩PPI的高位運行，預估市場可望回復正常運行，低估值藍籌，以及高景氣賽道等還是市場資金配置的主流。