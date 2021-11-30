由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的洋基工程(6691)於明(12月1日)日舉辦上市前業績發表會，實際掛牌上市日程以公開資訊觀測站公告訊息為主。洋基工程主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，銷售對象遍及國內外半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統等各產業之廠商。2021年前三季合併營收為77.09億元，每股稅後盈餘為11.07元，經營成效及營收獲利表現相當亮眼。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，洋基工程長期耕耘無塵室及機電空調工程承攬市場，除了在台灣各地設立辦事處，加強客戶服務，同時擴展海外業務，轉投資至中國與越南，所服務的客戶包括電子及傳統產業之廠商。自2010年起，洋基工程跨足半導體產業，進行工程設計與規劃、施工管理與技術，在多年耕耘下，洋基工程所提供之工程品質與交期等均得到客戶高度滿意與信賴。隨著客戶認可，洋基工程承攬之專案已逐步跨入更為核心且規模更大之專案。另外，近年來全球暖化日益嚴重，於節能減碳之環保意識高漲下，洋基工程積極發展綠建築業務，為客戶設計符合綠建築規範之工程，並協助獲得美國LEED最高等級白金級等綠建築認證。

洋基工程總經理劉士源表示，公司主要競爭優勢在於具有能力提供整合性之整體解決方案與服務。成立迄今超過40年，所承攬之專案項目歷經食品廠之冷凍工程、各產業之機電空調工程到高科技廠房之無塵室工程，服務範圍多元，客戶多為各產業之領導廠商，顯示豐富之工程實績，可為客戶規畫與設計高品質及高效率之系統，並滿足其各種需求及特殊功能；其次，公司採行扁平化管理，設立專案管理辦公室，透過高效率溝通，能迅速整合資源，對客戶提供最適建議，並在嚴謹之工安為前提，配合客戶所要求之交期，準確完成工程專案；再者，公司導入BIM軟體，所產出之3D圖面使設計者可為建築物內部創造更佳之空間規劃，降低施工誤差率，縮短建廠時程。公司亦開發能源運行智慧管理及創新節能系統等解決方案，用以降低運轉、維護及保養成本，進而達到減少能源消耗。

2020年洋基工程之合併營收為新台幣53.54億元，每股稅後盈餘為11.37元；2021年前三季合併營收為77.09億元，每股稅後盈餘為11.07元，較去年同期營收及獲利各成長123.30%及131.58%。