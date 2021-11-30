在消費者支出回升下，在4到6月的經濟成長(GDP)狂增20.1%之後，印度上季也應可繳出一張亮麗的成績單。不過，最近出現的新冠病毒最新變異株Omicron，對當地景氣未來的影響性如何，得需持續觀察。

在7到9月期間，靠著疫苗接種率增加以及政府支出推波助瀾之下，這個亞洲第三大經濟體，可望走出經濟衰退的陰霾。路透社調查，市場預估印度在上季的GDP，應有年增8.4%的實力，遠遠超車中國大陸的4.9%。

因受到新冠病毒影響，印度在2020年的同期，經濟大幅萎縮7.5%。另外，印度央行預估，該地本財年GDP年增率為9.5%。

從一些快速成長的經濟指標來看，例如出口數字、發電量、鐵路載貨量以及銀行存款等體質都有明顯改善。不過，在汽車銷售、燃料買賣與稅收成長性方面，卻出現減慢現象。

經濟專家學者認為，印度在農業又恢復成長的推動下，景氣也正在復甦。不過，變數包括全球經濟成長動能變小、製造成本增加、以及新冠病毒的新變種病毒株。

為搶救當地受到疫情衝擊的經濟，印度央行早已把基準利率降至歷史新低。企業雖得到充沛的資金活水，但與日俱增的通膨卻形成另種生活壓力。因此，外界也猜測印度央行應該會升息，以抑制大漲的民間物價。