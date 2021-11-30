台灣高鐵(2633)11月恢復自由座服務，並增班至每周1016班次，加上五倍券效益發威，第四季營運持續改善，第一季迎來過年旺季，法人估計營運將回到正常水準。

台灣高鐵今天也公布2022年元旦疏運計畫，將於12月30日(四)至1月3日(一)加開138班次列車(南下67班、北上71班)，總計5天提供875班次列車的旅運服務，旅客可自12月2日凌晨零時起購票。

台灣高鐵受疫情干擾逐步降低，10月乘載率回升到54.6％，平均日運量來到13萬人次，10月營收來到28.32億元，是5月疫情爆發以來最高。5月到9月營業發生虧損，但因營運平穩費用挹注，前10月稅前淨利33.79億元，年減13％。

台灣高鐵之前「振興五倍券」專案，只要單次使用五倍券購票且金額滿1000元，即可獲贈標準車廂對號座「5折乘車票兌換券」一張，不但活動延長到12月29日，並再加碼5折乘車票兌換券至15萬張。五倍券加上國旅，刺激一波銷售動能，而12月1日起正式啟用的五折券，雖然五折券單一票券收入減半，但台灣高鐵看好衍生的加乘效果，若加計旅遊收入，刺激效益可期。

台灣高鐵不再只是賣車票，而是有肩負振興國旅的使命，在今年疫情最嚴重時，營業處下的旅遊事業部提升為一級單位成立「旅遊事業處」，強化高鐵旅遊產品創新及旅遊票券數位轉型，建構第二獲利引擎。