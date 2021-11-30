教育部將推動4年200億「生生用平板」政策，全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，過去曾有縣市訂出使用因材網的KPI（關鍵績效指標），老師要學生猛刷時數，但學習成效不見得升，希望這次「生生用平板」政策，不要再發生邀求學生載具使用時數需達標之作法。

全教產說，教育部歷年來於其學習平台均要求學校之載具使用時數需達標，目前已造成教學現場基層老師之困擾，基層老師為配合上級對於的KPI要求，只好拼命叫學生上因材網刷時數！

舉例來說，教育部去年1月8日視導台北市教育事務時，建議加強推廣學生使用因材網，後來台北市被迫擬定「台北市適性教學與因材網之學生應用獎勵計畫」，包括一、國小組：以使用因材網時間最長（至少4小時）及頻率最高（至少8次），至多前80名學生，每名學生頒發禮券500元；二、國中組：以使用因材網時間最長（至少8小時）及頻率最高（至少16次），至多前80名學生，每名學生頒發禮券700元。

全教產說，在教育部的指導下，竟然是以學生使用因材網之時間及頻率為獎勵門檻，而非以成績進步為獎勵依據，但上網時間越久並非就是越認真，而且上網時間越久對孩子視力影響越大。

全教產說，有基層老師反應其高三應屆學生於課堂使用平板之機會很少，重視新科技融入教學的確重要，但基層老師指出等教育部平板撥用下來後，應該只是第一哩路，後面還有很多里程碑要完成與跨越，應該會有一堆「使命必達」的績效要達成、表格要填寫。

全教產認為，12年國教新課綱於高中之實施，未增加之校內師資卻須負起更多課程之開設需求，現在是缺員額、不是缺平板，但教育部無心理會基層之反應。至於偏鄉，買平板當然比把老師聘好聘滿更容易，但若師資不足，空有平板就可以達成高品質之教育目標？或只是「撒錢」釋放個絢爛的煙火？

全教產認為，數位學習不是只有扶助學習，不應本末倒置，故不管教育部是要解決偏鄉學生的數位落差，還是扶助學習，教育部要求學生載具使用時數需達標之作法，不應再發生於教學現場。