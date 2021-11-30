法蘭和蘇慧倫默契十足地穿上白色造型服，拍攝〈我要我們在一起〉MV。（相映音樂提供）

法蘭和蘇慧倫合唱〈我要我們在一起〉，阿信擔任製作人。（相映音樂提供）

法蘭邀請蘇慧倫跟她女女對唱〈我要我們在一起〉。（相映音樂提供）

法蘭Fran和蘇慧倫合唱范曉萱1999年的經典作品〈我要我們在一起〉，由五月天阿信、法蘭共同製作。阿信戲稱「公器私用」邀請女神蘇慧倫跨刀合唱，拍攝MV當天，更帶著象徵「在一起」中式點心「雙胞胎」到場探班，分別送給兩人13、14個，希望她們的好感情能「一生一世在一起」！

蘇慧倫過去曾和莫文蔚合唱〈失戀萬歲〉、去年和魏如萱合唱〈氣溫37度的遐想〉，她說：「這是我第3首女女合唱，合唱對象不一樣，歌呈現的感覺就不一樣。」

兩人這次合唱，是法蘭先唱完，蘇慧倫再進錄音室，法蘭說：「我的直覺告訴我，慧倫姐是一個非常照顧別人的人，在很多小細節，不見得是特別『做什麼』照顧到別人，有時候是『沒做什麼』或選擇不說什麼話，這是我的觀察。」蘇慧倫則說：「那天我錄完要離開，她陪著我走到門口，一邊走一直哼唱著這首歌，我就回頭問她：『妳真的很愛唱喔？』她真是一個非常愛唱歌的女孩兒。」

拍攝MV當天，製作人阿信帶著「雙胞胎」前往探班，蘇慧倫說：「我覺得他們（阿信、法蘭）很勇敢，法蘭唱得是大家都很熟悉的經典，基本上重新做經典的歌，就是很勇敢的事情，因為那些歌大家都太熟悉了，已經有自己的既定印象，怎麼樣做到大家有新的感受很難，他們倆真的很棒，我聽了EP四首歌都覺得好棒好喜歡。」

法蘭和蘇慧倫同為天蠍座，法蘭說：「慧倫姐出奇地幽默，而且很豪邁，果然不愧是我們天蠍座，很可愛我很喜歡。」蘇慧倫則補充說：「我們第一次見面時才講幾句話，她就說『我也是天蠍座』，我說我知道，我有google妳的星座。」

而蘇慧倫則稱讚法蘭賦予這首歌新的感覺，「搭配起來我在錄音室也被她很迷幻的，醉醉的，感覺觸發，自己也唱得醉醉的，唱到一半頭會暈，因為要唱得很投入，很在那個氣氛裡面」。至於有多醉？蘇慧倫說：「我覺得不只微醺，已經到三合一（調酒）的程度。」法蘭一聽到「三合一」就耍冷接腔：「麥片啊！」兩人異口同聲表示有喝過「三合一」，法蘭說：「我真的不行。」蘇慧倫也說：「我喝了直接馬上醉倒。」法蘭「另一個法蘭Another Soul」演唱會門票正在iNDIEVOX獨立音樂網（https：／／www.indievox.com／）和7-ELEVEn ibon熱賣中。