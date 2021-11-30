面對新變種病毒Omicron來勢洶洶，台中市的跨年晚會辦不辦？市長盧秀燕30日表示，近來年輕朋友紛紛詢問，市府目前正積極籌辦中；但大魔王疫情可能瞬間兵臨城下，市府必須做好應變措施，因此有1個準備2個應變。如疫情平緩安全照常舉行；若疫情嚴峻可能改採線上舉辦，最嚴峻情況就是全部取消。

跨年晚會辦不辦？距離12月31日剩下一個月，卻因受到新變種病毒Omicron來勢洶洶，全球進入警戒，年輕人四處奔走打探，今年跨年晚會辦不辦？

盧秀燕今天在市政會議中說，歲末年終很多節慶活動市府積極籌備中，年輕朋友非常關心的跨年晚會，今年準備全國最強的卡司，會另外舉行記者會報告內容；但Omicron大魔王可能瞬間兵臨城下，逼近台灣必須做好應變計畫，市府有1個準備、2個應變。

盧秀燕強調，如果屆時疫情獲得平緩安全，今年的跨年晚會會照樣全舉行，如果疫情更嚴峻則配合中央指揮中心，規畫兩個應變，可能和去年一樣改為線上舉行，不開放民眾進場；第二個應變計畫就是當疫情更嚴峻，轉播或演藝人員也無法在空曠場地演出，晚會則會完全取消。

衛生局表示，因應新型變種Omicron病毒疫情，將全力配合中央防疫政策，持續落實居家檢疫者期滿前採檢監測，檢驗陽性個案經定序為Omicron變異株，其匡列的接觸者會移送集中檢疫所作隔離，並加強風險足跡場域的清消與人員採檢與健康監測作業，以阻絕Omicron於境外。

衛生局呼籲市民持續配合防疫措施，戴口罩、勤洗手並儘快完成疫苗接種，提升自我防護力，另將密切監控疫情的變化，滾動式調整相關防疫措施。