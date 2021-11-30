面對新冠病毒一波波的攻擊，常是面對面、發散溫馨的服務業，能否挺得住？經濟部最新統計，服務業2020年的銷售額新臺幣24兆8712.26億元，家數120.8萬家，均較2019年增加。其中，與民生息息相關的批發、零售、餐飲業，其2020年的銷售額與家數亦均較2019年增加，顯示在國內齊心防疫，以及政府持續投入一系列的紓困、振興措施下，2020年商業服務業仍展現韌性。

經濟部《2021商業服務業年鑑》30日公開，最新統計商業服務業發展現況資料。2020年我國由服務業所創造的產值，達新臺幣11兆9369.60億元，大約占GDP的62.04％，就業人口為684.7萬人，占我國總就業人數約為59.7％，可知服務業同時扮演我國經濟生產及就業穩定的重要角色。

年鑑主編、台大教授陳厚銘表示，此次以「疫情新常態下的臺灣商業服務業發展」為主軸，提供讀者瞭解歷經COVID-19疫情影響下，國內外商業服務業的變化以及產生的新趨勢與新商機；由於疫情帶動低（無）接觸的消費型態，使得電子商務更加蓬勃發展，然而競爭也更加激烈，因此，服務業走向線下與線上的融合已是大勢所趨，但如何運用虛實整合和日益普及的外送服務創新商業模式。