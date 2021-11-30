遠東集團遭中國重罰後，遠東集團董事長徐旭東29日晚耶誕點燈後面對媒體詢問一言不發快閃，但選擇在媒體投書指出，盼兩岸關係維持現狀，「一向反對台獨」，並支持九二共識。他認為，台灣產業應對中國市場有合理的認識和判斷，「不該讓意識型態掛帥，凌駕一切」。

遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業在中國5省市存在違法、違規行為，被中國裁罰人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款，並收回部分閒置建設用地。徐旭東幕僚團隊除了即時做出投書動作表態外，在29日晚出席公開活動，選擇不接受媒體採訪。

徐旭東說，台灣許多機構進行針對台灣人對於兩岸關係的調查，其中「維持現狀」是最多數台灣人主流民意；他跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，「更一向反對台獨」，並支持九二共識，也與美國、國際態度一致，支持一中原則。

他表示，台灣近年「逢中必反」似乎有擴大跡象，也令人憂心。近來兩岸政治進入零互動、關係急凍，但兩岸經貿往來卻愈來愈熱絡。

徐旭東說，台灣目前政治氛圍，部分輿論讓台灣企業到中國投資彷彿帶著罪惡感。不過，台灣產業應對中國市場有合理的認識和判斷，「不該讓意識型態掛帥，凌駕一切」。

他也提及，當中國快速崛起之際，四大公投攻防成為台灣社會當下最受矚目的焦點，明年又有九合一地方選舉，「公投與選舉」占據了政府官員與政治人物絕大部分的注意力；對於台灣的經濟政策布局缺乏討論，「這正是我的擔心」，台灣應該多思考產業未來。