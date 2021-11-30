安全性行為很重要。一名男子表示，前女友的私密處味道相當難聞，氣味如「鯡魚罐頭」般，某次被對方無套強行發生性關係後，竟然感染念珠菌，後來更長出菜花，令他十分崩潰，「你知道為什麼要戴保險套嗎？因為GG會爛掉」。

原PO昨（29）日匿名於論壇指出，和前女友發生性關係時，聞到對方的私密處散發出臭味，氣味就像鯡魚罐頭般，當時他曾暗示女方去看醫生，但她都沒放在心上，原PO也就以「可能是體質的問題」，再加上都有戴保險套，也就沒再多說。

直到某日早晨，女方突然一陣性起，原PO因沒有戴保險套，嚇得趕緊阻止，但還是被對方強行繼續。豈知和女方分手後的一個月，他被醫師診斷感染念珠菌，生殖器又癢又臭，雖然幾個禮拜後就痊癒，但在半年後，卻又長出菜花。

原PO相當崩潰，他才知道原來菜花的潛伏期長達3周至8個月，「我真的覺得好噁心，有病不要出來害人好嗎？」他也忍不住直呼，終於知道健康的「妹妹」，和生病「妹妹」的差異，並提醒網友「你知道為什麼要戴保險套嗎？因為GG會爛掉，身體有異狀就趕緊去看醫生」。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「她這個是強制發生關係吧」、「可以告女方強姦罪吧」、「你知道她有味道，就不該跟她做了」、「她自己不知道自己有菜花嗎？超噁欸」、「HPV疫苗去打一下」、「男生也是要好好保護自己」。

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