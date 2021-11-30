由大陸知名女星蔣勤勤主演的古裝劇《當家主母》，開播以來話題不斷，其中近日播出「毒死貓」的橋段，因畫面太過逼真而引起爭議，雖事後劇組緊急澄清希望此事能就此平息，但臨時演員李中賀卻在社群平台上爆料「貓有被打麻醉」，再度引發熱烈討論。

陸劇《當家主母》日前播出在戲裡意外毒死貓的情節，只見白貓從桌子上墜落，倒在地上不斷掙扎、奄奄一息，最後口吐血絲一動也不動的躺在地上，讓不少觀眾看到這幕忍不住截圖痛罵劇組「為了戲弄死一隻貓」，就連主要演員蔣勤勤、歐陽娣娣等人也跟著遭殃，被網友指控「演員集體裝聾作啞」。

眼看事情越演越烈，蔣勤勤隨後在微博上表示自己當時不在場，但跟劇組確認過白貓並沒有因戲死亡；劇組26日也發出澄清聲明，並公開白貓「咪咪」的近況，證明劇組並沒有毒死貓，還在29日表示已經報案，會對毀謗的網友提告。

只是沒想到，臨時演員李中賀卻在昨（29）日深夜於微博上透露「自己看不下去」，爆料拍攝當時他就在現場，看著白貓被打了4、5次的麻藥才拍到導演要的畫面，而當下他沒有跳出來阻止，是因為他認為自己只是個跑龍套的，人家要他幹嘛就得幹嘛，他公開這件事情，是因為看到官方撒謊還提告，才跳出來描述自己看到的過程，若是因此遭到封殺或是被告他也認了。而目前此案件已進入司法調查，劇組表示不會再回覆，但李中賀爆炸性的言論，依然在網路上引發話題。