四大公投進入最後倒數階段，根據《美麗島電子報》最新民調指出，珍愛藻礁、重啟核四公投不同意大於同意，公投綁大選差距剩不到5％，連民調領先的反萊豬公投差距也不斷縮小，被問到公投民調被逆轉，國民黨主席朱立倫今說，目前三項公投案比較穩，但核四議題還要再加油，國民黨不像民進黨有國家資源、公帑可以動用，只能用螞蟻雄兵對抗大怪獸、鴨霸的政府。
朱立倫上午參加黨籍立委費鴻泰舉辦的「1218場 公投全臺宣講」臺北場，臺北市議員秦慧珠、王鴻薇、有意角逐松山信義區的黨內青年詹為元、滿志剛等人都到場宣傳公投立場，地選選在北醫前廣場，由於公投議題涉及敏感的政治表態，國民黨僅能在北醫廣場前的人行道上宣講。
行政院在雜誌上刊登「美牛美豬一樣安全」廣告，國民黨團批評違反行政中立，揚言停審明年度中央政府總預算，不過，民進黨團總召柯建銘反批，國民黨已經失控，放棄監督不知是何招數，盼坐下來協商。
對此，朱立倫痛批，若政府浪費人民納稅錢、用國家公帑來做政黨之私的公投宣講，或者為萊克多巴胺宣傳，實在是無恥至極；若連在野黨或立院都無法監督的話，還要立院幹什麼，立委至少要表達一些抗議。
朱立倫說，對於預算被用來為一黨之私，如果立委都不知道抗議，這樣的立委到底要幹什麼，他呼籲民進黨立委也要站出來，至少要求政府不可以用公帑來做一黨之私的宣傳。
至於「宅神」朱學恆認為，公投若只過1項，國民黨滅黨，1項都沒過，就根本沒有萊豬議題，國民黨本身就是豬，朱立倫強調，國民黨反萊豬，反對含有萊克多巴胺的豬肉，並預告今天還有幾個民調要公布，大家拭目以待，國民黨會全力以赴。
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