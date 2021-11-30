南投縣有很長時間的茶文化歷史，彰化大葉大學與南投縣竹山瑞竹國小合作，進入瑞竹茶區場域協助茶藝課程，推動茶文化扎根教育，長達三年的人才培育計畫，希望讓小朋友能夠習得茶知識、茶文化，讓每一個學生成為文創種子，將南投特有的茶文化，傳遞出去。

長達三年的人才培育計畫，希望讓小朋友能夠習得茶知識、茶文化，讓每一個學生成為文創種子，將南投特有的茶文化，傳遞出去。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

說到竹山一般民眾可能只想到紫南宮，但竹山其實是金萱茶的重要產地，近年受到外來茶影響，加上人口外移，讓種茶產業逐漸蕭條，瑞竹國小校長施俊吉去年找上大葉大學合作，展開「瑞竹茶竹產業文創人才培育」，希望能讓所有竹山的孩子，珍惜自己家鄉的茶、文化，進而尋根推廣給更多人。

「瑞竹茶竹產業文創人才培育」細分成不同年齡、階段來執行，向幼兒園就規劃用繪本的方式，帶領孩子進入茶世界，搭配品茶等感官體驗，國小則是推動初接的茶藝培訓課程，包括茶歷史、茶樹種類、製茶與泡茶等。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

成果豐碩讓每個竹山的孩子都習得一身好茶藝，更帶領學生到大葉與南故宮展演泡茶方法，也成功將茶文化推廣給更多人。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

觀光餐旅學院院長、食品暨應用生物科技學系教授李世傑表示，為期三年「食尚管理、農法自然－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫」，從去年就開始推動，為了深根茶文化精神，希望從幼兒、小學、中學，一直到大學甚至是產業界的人才，推動多元的推廣活動，在更深入了解之後能夠推廣至全世界。

李世傑也說，「瑞竹茶竹產業文創人才培育」細分成不同年齡、階段來執行，向幼兒園就規劃用繪本的方式，帶領孩子進入茶世界，搭配品茶等感官體驗，國小則是推動初接的茶藝培訓課程，包括茶歷史、茶樹種類、製茶與泡茶等。

中階的課程則是進一步學習各個朝代的茶藝文化，像是唐代是煮茶，就搭配竹藝與書法，也拓展文創的面向，成果豐碩讓每個竹山的孩子都習得一身好茶藝，更帶領學生到大葉與南故宮展演泡茶方法，也成功將茶文化推廣給更多人。