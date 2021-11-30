高市府今年擴大招募850名正式清潔隊員，但高市議員陳麗娜今（30）日踢爆，委外流標後，變成環保局自辦，但報名費照收10％「利潤」及5％「營業稅」，就連不合理的臨時人員加分制度都黑箱復辟。（柯宗緯攝）

高市府今年擴大招募850名正式清潔隊員，但高市議員陳麗娜今（30）日踢爆，委外流標後，變成環保局自辦，但報名費照收10％「利潤」及5％「營業稅」，就連不合理的臨時人員加分制度都黑箱復辟，她疾呼，重新檢討並停止報名、考試。

環保局因應退休潮，今年正式擴大招募850名正式清潔隊員，保障月薪3萬2195元，每月另有清潔獎金8000元，總計月薪可達4萬195元。29日公告後，今起開放報名至12月4日。

陳麗娜爆料，原本環保局要委外辦理甄試，但因廠商私下說，招標時程過於倉促，根本沒人要投標，23日流標後，改成高市府自辦甄試，但據「110年度清潔隊員甄試工作委辦案」招標資料顯示，報名費800元，預估1.2萬人報名，共收960萬元，其中竟含10％的承辦廠商利潤、5％營業稅。

陳麗娜直批，自辦甄試哪來的「利潤」及「營業稅」，難道是環保局作弊作到麻痺？直接照抄委外辦法，光是這項嚴重錯誤，就足以構成退費、停止考試。

她指出，前高市長陳菊從縣市合併後進用清潔隊員從未對外招考，都採內部臨時員工考試升任，此舉不公狀況經監察院2016年調查後認為，高市府排除一般國民參加「違背政府機關用人公平、公開之原則」。

陳麗娜提到，2019年前朝採縣市合併後的第一次公開甄試，但環保局巧開大門，當時讓任職於環保局年資滿1年的臨時人員「年資1個月總分加0.15分、最高加7分」的護內條款，此事當年8月被她踢爆後，市府從善如流，取消加分規定，讓考試百分百公平。

陳麗娜痛批，未料陳其邁上任後竟大搞「黑箱復辟」，甚至變本加厲，清潔隊員甄試簡章裡不僅恢復加分制度，還放寬到只要年資達6個月就可加分，最高也是加7分，但以上次錄取錄僅1.6％，差1分就天差地遠。

陳麗娜質疑，現職臨時人員本就熟悉業務，已占有優勢，若再給予加分，就像是轉正的過水考試，其他考生根本白繳800元陪考而已。

「知道民進黨很敢，但不知道他們這麼敢！」陳麗娜狠酸，前朝市府取消黑箱加分，陳其邁竟黑箱復辟，讓人覺得「內情不單純」，一連串詭異、錯誤百出的操作，讓人懷疑陳其邁到底為誰「緊緊緊」？還是只會「吃緊弄破碗」。