針對Omicron新冠變種病毒開始在全球擴散，美國總統拜登周一呼籲美國人不需要過於恐慌，並保證今年冬季美國不會重返封鎖。拜登表示，他將指示聯邦機構做好盡快採取行動的準備，如迅速批准額外的疫苗或加強劑，以防堵Omicron病毒。

拜登在白宮發表談話時向美國人保證，在對付具有大量突變的Omicron變異株，現有的新冠疫苗至少仍具有一些保護力，而接種加強劑將大幅強化其保護效果。

拜登表示，我們還不認為現在需要採取額外的措施，今年冬天美國不會重啟封鎖，但民眾應該盡快接種新冠疫苖和加強劑，並戴上口罩。他表示：「這個新變種病毒是令人擔憂，但不應引發恐慌，我們會對抗並擊退它」。

拜登並表示，其政府將與疫苗製造商輝瑞、莫德納（Moderna）和嬌生合作，必要時，為重新調配的疫苗或加強劑制定應變計畫。為了安撫民心，拜登表示，白宮也將指示美國食藥管理局（FDA）和疾病管制與預防中心（CDC）採用「不走捷徑的最快程序」批准疫苗上市。

自周一起，美國已經禁止來自南非等8個非洲南方國家的非美國公民入境，拜登表示，這些旅行限制將為美國擴大疫苖接種率爭取時間。

雖然這個最早在南非發現的Omicron變異株可能造成的威脅有待更多數據佐證，但仍引發各界擔憂。美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）等科學家表示，可能需要數周時間才能了解Omicron的傳染性、其症狀的嚴重性，以及現有疫苗的有效性。

世衛組織告訴其194個成員國，只要感染數激增就可能造成嚴重後果，但也表示目前尚無死亡病例與該新變種病毒有關。

世衛表示，Omicron病毒的棘蛋白突變數量前所未見，其中一些令人擔憂，可能對這場大流行病的發展造成影響，Omicron給全球帶來的風險「非常高」。但該組織也表示，需要進一步研究，才能了解Omicron病毒的免疫逃脫能力。

南非一位流行病學專家表示，現在說Omicron的染疫症狀是否比之前的變種病毒更為嚴重仍為時過早，但Omicron似乎更具傳染性。

紐約哥倫比亞大學公衛學院教授Salim Abdool Karim表示，現有疫苗在預防Omicron的重症方面仍可能有效。他並表示，本周南非每日新增病例可能會超過10000例，而兩周之前每日確診數只有300例。