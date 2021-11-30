傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷還遭限制行動自由，林男已透過臉書發出3點聲明，高嘉瑜也透過聲明表示，希望不要再有下一個受害者，目前正在整理資料，會再統一對外說明。

高嘉瑜今（30）日接近中午時發出聲明，首先感謝各位好友及媒體朋友的關心，「對不起，讓大家擔心了。」而相關資料她仍在彙整中，會再統一對外公開說明，也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，並再次感謝大家關心。

今日上午一篇疑為林男、筆名「Raphael Lin」也在臉書發文，提出3點聲明，文中提到剛逢母喪，遭逢家庭變故，實無力就顯不屬實之言論予以回應，祈請各界體諒；並稱周刊報導若有任何涉公眾人物者，相信必能反覆查證，而不會以特定人士無根據之爆料，即要求被影涉者回覆，他也提到自己非公眾人物，周刊之報導亦無涉公共利益，並無價值可言，懇請尊重並維護市井小民之隱私。

此外，民進黨立委范雲也表態心疼高嘉瑜，並謝謝高和每個受害者勇敢站出來。范雲說，願意陪伴高嘉瑜走過這一段痛苦的過程，家庭暴力絕對不能容忍，謝謝高嘉瑜跟每一位受害者勇敢的站出來。

范雲表示，關於媒體報導中，可能涉及私密影像的部分，目前台灣並沒有完善法律體系可以防制性私密影像被威脅、被散布，或者被害人需要的相關協助。范雲也說，自己已經提案「未經同意散布性私密影像」的專法，也會全力要求法務部儘速立法。不只是高嘉瑜，任何人都不應該因為感情的互動而成為受害者。

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