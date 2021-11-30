台灣民意基金會今公布蔡英文總統聲望顯示，4成7贊同蔡總統處理國家大事的方式，4成1不贊同，贊同比不贊同多5.6個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統失去過半數公民支持，主要因素是，和社會主流民意站在對立面，強力迎戰四大公投所產生的強大後座力。

至於閣揆蘇貞昌，4成5滿意蘇內閣整體施政表現，4成6不滿意，不滿意比滿意多1.2個百分點。游盈隆說，意味著蘇內閣已經迎來一個新的執政困境。四大公投戰場上，蘇親率相關內閣成員奮戰，成功找回大部分傳統支持者，立下戰功，但同時也付出整體內閣施政滿意度下滑的代價。

民調顯示，對於蔡總統處理國家大事，13.5％非常贊同，33.3％還算贊同，24.1％不太贊同，17.1％一點也不贊同，12.1％沒意見、不知道或拒答；和上個月「總統職務表現贊同率」相比，下滑7.6 個百分點，「不贊同率」增加6.7個百分點，目前只差5.6個百分點。

他認為，主因是強力迎戰四大公投，其次兩因素是近期治安敗壞和蔡英文總統兼黨主席擴權，沒收黨內民主，自我擴權的後遺症正在全台各地醞釀發酵。

他說，蔡英文下令執政團隊正面迎戰四大公投，不惜政黨對決，雖在「重啟核四」逆轉戰局，但禍福相倚，這一個大動作同時也造成社會的覺醒，大量年輕高教育程度選民的不滿與反彈。蔡總統一旦走到公投戰場最前線，聲望重挫可以預期。

他舉例，民進黨支持者對蔡總統處理國家大事方式的贊同率，上個 88.6％，這個月89.7％，幾乎沒有差異；四大公投戰場民進黨傳統支持者歸隊，與提昇蔡總統整體社會聲望無關；大學及以上教育程度者贊同率，上個月5成6，這個月4成7，流失近9個百分點；20-34歲年輕贊同率，上個月是6成1，這個月5成1，流失10.3個百分點；

至於蘇貞昌施政表現，12.5％非常滿意，32.4％還算滿意，22.5％不太滿意，23.6％一點也不滿意，9.1％沒意見、不知道、拒答。和上個月相比，滿意者減少6個百分點，不滿意增加5.3個百分點，不滿意比滿意多1.2個百分點。

他認為，蘇貞昌和蔡英文是命運共同體，總統聲望重挫近8個百分點，蘇內閣下滑6個百分點，合情合理。