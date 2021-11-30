民進黨立委高嘉瑜傳遭家暴，她與男友林秉樞11日到新北市板橋某飯店投宿時，因林發現高仍與前男友密集傳訊息聯絡，因而醋勁大發出手施暴，高於隔日到台大醫院驗傷。板橋警分局表示，目前尚未接獲任何報案，高也未提告傷害。

警方指出，依據《家庭暴力防治法》第50條，醫事人員、社會工作人員、教育人員於執行職務時，若發現有疑似家庭暴力，24小時需通報當地主管機關，案發地雖發生於新北市，但若由台大醫院通報則會通報給台北市家庭暴力防治中心。

家暴中心接獲通報後則會派遣社工前往關心協助，若評估有需要聲請家暴令，警方則會進一步介入，各縣市的派出所都可以協助聲請，並非一定要回到案發地。

警方指出，聲請家暴令是要預防日後再犯，防止被害人再度受到騷擾、傷害，另外，則可以走刑事訴訟提告傷害，但都必須依據被害人的意願及現實狀況，警方再進一步協助。

另外，外傳高嘉瑜還遭到男友限制行動長達2天，警方表示，需有被害人提告筆錄才能進一步偵辦，目前尚未接獲傷害或妨害自由的相關告訴，一旦被害人提告，會立即啟動偵辦。