戰遊網（Wargaming.net）今天宣布，繼11月上旬PC遊戲《戰艦世界》與家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》接連推出與《戰鎚 40K》的合作內容，旗下大型多人線上動作手遊《戰艦世界：閃擊戰》也將正式於12月2日推出《戰鎚 40K》獨家手遊合作內容，讓手遊玩家也能以人類帝國或血神的名義領軍強大的海軍戰艦！《戰艦世界：閃擊戰》全球下載次數超過3000萬次，並曾獲得由英國權威移動遊戲產業媒體Pocket Gamer 舉辦的Mobile Games Awards中的 Pocket Gamer People’s Choice Award。

此次合作所推出的主題物品包括兩艘全新 VIII 階主力艦：Ragnarok、Ignis Purgatio。兩艘戰艦皆搭配獨特迷彩以及客製化配音的指揮官：Justinian Lyons XIII 、Arthas Roqthar the Cold。套用上迷彩與指揮官等裝備的戰艦將帶獲得額外升等。

《戰艦世界：閃擊戰》產品經理Alex Sou表示：「我們很高興能將這些獨特戰艦、指揮官和迷彩帶給我們的玩家。《戰鎚 40K》主題的合作內容受到PC遊戲《戰艦世界》與家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》玩家大列的迴響，我們很興奮能將此合作內容也帶到手遊《戰艦世界：閃擊戰》，讓手機玩家也能體驗限時《戰鎚 40K》合作內容。」

獨特合作內容可以在遊戲中的加值商店藉由閃擊戰通行證 (Blitz Pass) 或貨櫃取得。