白吉勝（阿Ben）和徐小可是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人結婚11年，育有2子1女，幸福組成一家五口，小倆口平時也不吝嗇分享生活日常，而徐小可近日則曬出跳鋼管照，只見徐小可辣穿運動內衣、黑色小褲，蠻腰、長腿全都露，徐小可39歲身材辣到不科學，也引發網友留言虧：「白先生應該在生氣了」。

照片中，徐小可現身鋼管教室，她辣穿運動內衣、黑色小褲，胸口挖洞設計讓徐小可白嫩上圍若隱若現，身材纖細的她，蠻腰和一雙長腿全都露，徐小可身材比例超好，39歲身材凍齡到不科學，S曲線辣爆，不敢置信她是3個孩子的媽。

徐小可開心練鋼管，她也發文直呼：「是的～鋼管 我又回來了 #疫情後第一堂」，不過留言區全聚焦在徐小可的好身材上，吳淡如大讚她身材很好、范瑞君也直呼是：「力與美」，網友更是留言：「小可的身材太辣了」、「生3胎身材還能這麼辣」、「認真的女人最美麗」，還有人虧徐小可：「白先生應該在生氣了」，徐小可則貼出笑臉圖、直呼：「hahaha」。

其實，徐小可過去就曾練過鋼管舞，她日前出席產品代言活動時，徐小可就說，練鋼管後肌肉比較緊實，不僅體態變好，性生活也更圓滿，有一次徐小可在家換上布料很少的鋼管服，結果不到3分鐘就被阿Ben脫掉，還規定愛妻不能穿出門。