台中市后里年逾70歲湯姓婦人，日前接獲自稱姪女電話要求加line好友，接著就開口借錢，湯婦徒步走20分鐘到郵局要匯款，行員察覺有異報警，所幸保住18萬元老本。

大甲警分局月眉派出所警員黃正雄接獲郵局通報隨即趕到了解，湯婦表示，25日上午接獲詐騙集團電話，對方謊稱是其姪女，說電話號碼已變更，因聲音很像，湯誤以為是姪女，對方還要求加line好友。

兩人聊了10多分鐘，假姪女稱急需用錢要商借30萬元，湯婦心急之下相信對方，並表示願意出借18萬元給予急用，於是下午徙步走20分鐘至月眉郵局匯款，員警即時到場了解，當場撥打正牌姪女電話確認，果真戳破冒牌姪女真詐騙伎倆。

大甲警分局表示，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，可立即撥打「110報案專線」或撥打「165反詐騙專線」等方式多加查證，以保障自身財產安全。