健保署日前放寬多項給付規定，包括含pimecrolimus成分藥、氫離子幫浦阻斷劑及高單位免疫球蛋白，可讓受異位性皮膚炎、消化性潰瘍、慢性脫髓鞘多發性神經炎等病症所苦的病患多了用藥選擇，將在12月1日生效。預估健保第一年會增加2259萬的財務支出，其中又以消化性潰瘍的用藥佔比最多。

中央健康保險署日前召開「藥物共擬會議」，在醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力下，通過多項給付規定擴增案。原先治療異位性皮膚炎以外用類固醇為主，但考量嬰幼兒及敏感性肌膚患者使用後易產生副作用，因此會議同意含pimecrolimus成分藥品擴增於「2歲以上孩童、青少年及成人『敏感性皮膚部位(頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部)』之異位性皮膚炎第二線使用」，擴增給付後預計五年內每年約有5000名至7000名病患受惠。

再者，會中也放寬曾有消化性潰瘍而發生重大心血管事件病人或屬易出血體質患者不須再經胃鏡檢查，得使用每日藥費6.5元以下的氫離子幫浦阻斷劑一年，目前共有18個藥品品項，預計五年內每年約有3萬名病患受惠。

健保署表示，慢性脫髓鞘多發性神經炎（簡稱CIDP)，屬慢性漸進性的周邊神經病變，病人如果沒有及時治療，常會造成不等程度的周邊神經系統永久性傷害。醫審及藥材組科長連恆榮表示，原是會用類固醇治療，若是治療無效或是使用類固醇用有強烈副作用，會改採高單位免疫球蛋白。先前僅供成人使用，此會會議放寬至2歲以上兒童也可使用，預估五年內每年約有10名至13名病患受惠。

健保署表示，上述給付規定放寬將在12月1日生效。連恆榮指出，從12月1日起算第一年預估會增加2259萬的財務衝擊，加上預期每年使用人數會增長，到第五年約會增加2818萬元支出，其中又以消化性潰瘍用藥支出較多，約有1320-1440萬元。