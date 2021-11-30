社群媒體推特共同創辦人兼執行長杜錫今天宣布卸任，交棒給印度裔技術長亞格拉沃。杜錫帶領推特走過美國前總統川普執政期間的紛擾，去年也挺過維權投資者要他下台的風波。

法新社報導，也擔任支付公司Square執行長的杜錫（Jack Dorsey）掌管推特期間，面臨棘手的言論自由問題、讓推特（Twitter）獲利的挑戰，以及外界認為他身兼數職、分身乏術的種種批評。

杜錫在致推特員工、宣布辭去執行長一職的電子郵件中表示：「我希望你們所有人知道，這是我的個人決定，我對自己負責。當然，這個決定對我來說相當艱難。」

他補充表示：「沒有多少公司能達到這個境界，也沒有多少創辦人會選擇他們的企業勝過於他們的自我。」

推特表示，推特技術長亞格拉沃（Parag Agrawal）頂替杜錫接下執行長一職，而杜錫表示會繼續擔任董事會成員直到明年5月左右，以協助公司走過過渡期。

路透社指出，杜錫辭職消息一出，推特股價應聲大漲近10%，收盤則下跌2.7%。

杜錫曾在2007年到2008年經營推特，並在科斯特洛（Dick Costolo）於2015年6月辭職後，回鍋擔任執行長。

2020年初，杜錫面臨艾略特管理公司（Elliott Management Corp.）要求辭職的呼聲，這個避險基金認為杜錫在經營Square時，對推特投入太少關注。

最後，杜錫給予艾略特管理公司和其盟友私募股權投資公司銀湖合夥（Silver Lake Partners）推特的董事會席會，頂住了下台壓力。

即將上任的執行長亞格拉沃是在2011年加入推特，他自2017年10月起擔任技術長，負責推特的技術策略。

亞格拉沃擁有史丹佛大學電腦科學博士學位與印度理工學院（Indian Institute of Technology）的電腦科學與工程學士學位。

他是繼谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）後，最新一個獲任命領導美國大型科技公司的印度人才。

亞格拉沃在致推特員工的電子郵件中寫道：「我們近日更新了我們的策略，以達到遠大的目標，而我認為這個策略是大膽而正確的。但我們面臨的關鍵挑戰是如何執行這些策略，並取得成果。」

亞格拉沃擔任推特新執行長的人事案，表示推特已將工程列為優先要務。

亞格拉沃幫助領導推特將加密貨幣和區塊鏈技術納入公司的工作，並追求重建社群媒體企業運作方式的長期抱負。

亞格拉沃一直是推特成立的組織「藍天」（Bluesky）的關鍵人物，該組織尋求替社群媒體企業建立一種「去中心化」的通用標準，這種標準能讓不同的社群平台使用同一種技術運作，並讓用戶在各個服務間張貼內容等。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101130