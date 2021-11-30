美國一位聯邦法官今天阻擋拜登政府對10州發布的疫苗強制令，法官裁定說，美國聯邦醫療服務中心（CMS）規定醫護人員接種COVID-19疫苗，可能逾越了權限。

密蘇里州聖路易（St. Louis）聯邦地區法院法官斯凱普（Matthew Schelp）阻止聯邦醫療服務中心實施醫護人員疫苗強制令，直到法院審理10州提出的法律挑戰為止。

聯邦醫療服務中心發聲明說，正在審視這項裁定，還說未接種的醫護人員會對病患安全構成威脅。

路透社報導，這項裁定對著重透過接種來防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的總統拜登而言，是第2次遭遇法律挫敗。新變異株Omicron擴散讓人擔心之際，拜登今天再次強調了透過施打疫苗阻止疫情擴散的重點。

本月稍早，紐奧良聯邦上訴法院阻止拜登政府要求私人企業強制員工接種的命令。這項命令要求100人以上企業的員工施打疫苗，或每週接受採檢。

多名共和黨籍州檢察長本月初針對聯邦醫療服務中心的規定提出告訴，他們認為此規定會讓醫護人力短缺的狀況更形惡化，因此尋求透過法院阻擋。

前總統川普任命的法官斯凱普表示，聯邦醫療服務中心低估疫苗強制令「龐大」的成本，且該中心不願讓公眾評論這項規定，反倒讓民眾心生疑慮，導致民眾出現強制令原想降低的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）。

斯凱普並表示：「國會並未明確賦予聯邦醫療服務中心執行這種權限，此強制令從政治上和經濟上來看都很巨大，改變聯邦主義且測試底線，需要有最高法院的判決先例。」

斯凱普的裁定適用於密蘇里州、內布拉斯加州、阿肯色州、堪薩斯州、愛荷華州、懷俄明州、阿拉斯加州、南達科他州、北達科他州、新罕布什爾州。

聯邦醫療服務中心11月4日要求醫療照護設施，強制員工、志工與約聘工作者在12月6日前接種第1劑疫苗，並於明年1月4日前完整接種。未能遵守的醫護服務提供者，將無法領取聯邦醫療保險（Medicare）與醫療補助（Medicaid）的資金。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101130