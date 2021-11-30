國民健康署及醫師齊聲呼籲，曾嚼食檳榔者應每2年接受免費口腔黏膜檢查，並盡早戒除檳榔嚼食習慣。（王家瑜攝）

隨著天氣轉涼，不少勞工族群習慣嚼食檳榔來提神取暖，但國民健康署提醒，吃檳榔發生口腔癌風險比一般人高5倍，即便是不含添加物的「菁仔」也會致癌；牙醫師更呼籲，即使已經戒除檳榔也要小心「餘毒」，務必每2年定期接受免費口腔黏膜檢查。

國健署副署長賈淑麗表示，建築業、漁業和運輸業的勞工朋友常有嚼食檳榔的習慣，尤其許多職業駕駛認為檳榔可以提神取暖，也有人認為吃檳榔不加荖葉就不會致癌；事實上，檳榔本身也是被國際癌症研究中心（IARC）證實的一級致癌物。

研究指出，嚼食檳榔罹患上呼吸消化道癌症（口腔、咽、食道、喉）風險，比不嚼檳榔者高5倍。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，有些人認為把檳榔汁吐掉就沒事，但其實還是對口腔、肝、腎、生殖系統等造成危害；而且檳榔的纖維較粗，透過嚼食摩擦可能刺激口腔黏膜產生癌變。

口腔癌好發於30至64歲男性，占所有患者的將近8成。台大醫院口腔顎面外科醫師陳信銘指出，口腔癌初期存活率相當好，因此早期篩檢、及時治療很重要，但如果菸酒檳榔沒有戒掉，癌症恐怕會持續發生。

一位50多歲男性病患，因為發現口腔有異狀而就醫檢查，確診為口腔癌，但他接受治療後持續嚼食檳榔，沒幾年又陸續發現口腔其他部位的癌變；追蹤至今已13年，3次罹癌都是在不同位置，顯見檳榔對他持續造成危害。

林莉茹建議，如果為了提神、取暖或紓壓而嚼檳榔，建議多喝水、不熬夜、添加保暖衣物、做暖身操，並選擇蒟蒻干、蔬果條、人參糖、無糖嚼錠等替代品。陳信銘也提醒，檳榔對健康的危害可能不會馬上發生，即便已經戒除檳榔，也要小心「餘毒」，仍應定期接受檢查。

目前國健署補助30歲以上嚼檳榔（含戒檳）或吸菸民眾，以及18歲以上嚼檳榔(含戒檳)之原住民，可攜帶健保卡至牙醫或耳鼻喉科，接受每2年1次免費口腔黏膜檢查。若發現自己口腔黏膜出現持續2周無法癒合的潰瘍、不明白色或紅色斑塊，或是嘴巴、舌頭活動受限制，甚至出現腫塊，都應盡速就醫，以免錯失早期治療良機。