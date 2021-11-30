在政壇有「港湖女神」封號的民進黨立委高嘉瑜，日前傳出遭男友家暴，更被發現脖子和手腕都疑似有瘀青傷痕，對此，美女主播劉芯彤表示相當不捨，更道出過往不堪回憶：「我也曾經是家暴受害者」。

劉芯彤表示看到立委高嘉瑜被家暴的新聞，勾起數年前的痛苦記憶，接著坦言：「我也曾經是家暴受害者」，回想起當年總是帶傷上班，只要到化妝室化妝，就會被關切怎麼了，當時總會說不小心碰撞到，企圖掩飾被家暴的事實，但隨著瘀青越來越多，甚至連眼角、嘴角都是時，知道再也無法掩飾，更情緒崩潰在化妝室大哭。

劉芯彤認為高嘉瑜還不肯離開對方，絕對是還有一段情份在，對於外界謠傳男生威脅恐嚇他，或許也是原因之一，回憶起自己也曾被暴力情人威脅過，醫院驗傷單更是領過數張，當下怕被男友發現，還把驗傷單交給最好的朋友，並交代對方：「如果哪一天我怎麼了，這張單一定要幫我交出去」，慶幸的是這位男友後來愛上別的女生，自己才找到方法離開他，逃離這段纏身已久的惡夢。

劉芯彤表示能公開說出這段過去，是因為已經成功擺脫陰影，想藉這段過去告訴每位遭受家暴或正被家暴的女孩們，不要獨自忍受言語或肢體暴力，要勇敢站出來尋求協助，更再三呼籲：「我們都要更愛惜自己」。