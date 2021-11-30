工業電腦廠振樺電(8114)對2021年第四季至明年展望樂觀看待，預期今年成長10～15％可順利達陣、明年續拚成長15％。振樺電近期股價於102～110元區間高檔震盪，今（30）日開高後放量勁揚8.29％至111元，領漲工業電腦族群，續勢突破月中觸及的2年高點。

振樺電前三季歸屬母公司稅後淨利2.85億元、年增達2.52倍，每股盈餘（EPS）3.81元。10月自結合併營收8.4億元，月增2.43％、年增達18.68％，站上今年高點、改寫同期次高。累計前10月合併營收72.7億元、年增達10.85％，續創同期第三高。

振樺電日前受邀參與法說時指出，前三季合併營收成長動能受匯率影響較大，若排除匯率影響為年增16％，實已恢復2019年疫情前水準。目前在手訂單暢旺，受惠較大量的POS急單及工業電腦網通大單開始出貨，第四季及明年營運展望持續看佳。

振樺電指出，目前POS訂單能見度已達明年第二季、生產排程相當吃緊，KIOSK則取得全美前5大的2大客戶自動倉儲訂單，且包括毛利率超過6成的遠端監控（RMS）及維運服務（FMS），營收為單純銷售硬體的1.67倍，有助集團未來毛利率提升。

而振樺電旗下工業電腦廠瑞傳今年受缺櫃缺料影響較大，透過釋股3成給華碩策略結盟，在追料方面給予不少協助，目前預期缺料狀況要到明年第二季才會明顯紓緩。未來華碩部分中國大陸板卡產能可能移回台灣生產，振樺電希望明年起策略結盟綜效可望逐步顯現。

振樺電目標明年營收成長達15％，其中POS及KIOSK的商業物聯網（Commercial IoT）成長逾15％、瑞傳的物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）成長10～15％，毛利率則持穩34～36％區間、稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）維持逾15％水準。