歐美市場需求維持高檔水準，巨大(9921)Q4營收及獲利可望較Q3更上一層樓，2021年在後疫情時代帶動自行車需求熱絡，在電動自行車及自行車雙雙成長帶動下，2021年營運將持續成長，法人預估營收可望年增逾15%，稅後盈餘年增將在25%以上。

展望2022年度，巨大在歐美零售通路庫存水準仍偏低，預期回補庫存需求仍在，而電動自行車逐年成長趨勢成型，將推動營運保持成長，營收及獲利表現可望優於2021年。

2022年電動自行車成長已是趨勢，巨大電動自行車出貨成長性可望優於傳統自行車，而在歐美終端零售通路庫存仍在低檔水準，預期歐美終端零售通路商將持續回補庫存。由產能利用率方面觀察，受惠2022年整體產能利用率將進一步提升至90~95%，將帶動巨大整體出貨量持續成長。

巨大在2022年電動自行車出貨量年增上看15%以上，在傳統自行車方面年增約6%左右，受惠電動自行車占整體出貨量比重攀高，將推升出貨單價，法人初估，巨大2022年合併營收年增上看1成左右，獲利也將維持成長腳步。