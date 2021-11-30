根據全球資料庫網站「Numbeo」統計，2021年台灣牛奶是世界第二貴，只輸給黎巴嫩。而一名網友近日在賣場買即期牛奶發現，打折後竟然還要59元，幾乎可買一個排骨便當吃，而原價更是直接破百元，讓原PO看了忍不住大嘆「牛奶根本都有錢人在喝」，也很好奇台灣的鮮奶到底為何都這麼貴？內行網友點出3關鍵原因。

一名網友日前在PTT上發文表示，剛剛買了即期牛奶，打完折以後還要59元，幾乎快要跟一個排骨便當的價格差不多了。台灣賣場架上的鮮奶，隨便看過去都要100元以上，簡直是有錢人在喝的，到底為何台灣的鮮奶這麼貴？

貼文引起討論，不少網友大呼台灣的鮮奶真的很貴，在日本買鮮奶，1公升大概只要台幣40多元而已。「在台灣喝牛奶是身份地位尊貴不凡的象徵」、「直接賺到翻過去」、「比起國外真的很貴」、「窮人只能買奶粉來泡」、「去好市多買不會嗎？」

根據全球資料庫網站「Numbeo」的數據，2021年台灣日用品的價格是世界第九名，其餘在前10名中的國家為百慕達、瑞士、挪威、南韓、冰島、巴貝多、香港、日本和盧森堡。其中台灣的牛奶價格排名世界第二貴，米糧、馬鈴薯與蘋果的價格也很高，均排在世界前五名，低薪高物價的狀態，讓許多民眾大嘆吃不消。

先前曾有熟悉酪農業的網友在PTT上分享，由於台灣酪農場市場很小，所以機器與耗材都比他國還要貴，且台灣的牧草進口居多，因此草料成本也很高，加上台灣環境濕熱，24小時降溫設備開著的電費也不是開玩笑的。種種下來，由於成本太高，因此牛奶的價格也難再壓低。