上週末第58屆金馬獎頒獎典禮順利舉行，獎項揭曉時讓觀眾無不緊張期待，而最佳女主角這個超級大獎，最終由《瀑布》賈靜雯拿下，打敗「女兒」王淨、《美國女孩》林嘉欣、方郁婷母女檔，以及《修行》的金馬影后陳湘琪，資深大前輩李國超昨天(11/29)分享了賈靜雯剛出道時的青澀照，賀喜她拿獎，也感嘆：「轉眼三十年過去」。

今年金馬獎影后由出道31年的賈靜雯拿下，她以《瀑布》一片首度入圍金馬就封后，繼2年前以《我們與惡的距離》拿下金鐘影后後，再添一座獎盃，莫大的肯定讓她上台講感言忍不住哽咽，感謝生命中的每個人、每件事，也謝謝片中的「女兒」王淨給她滿滿的愛，並表示：「我熱愛表演，熱愛工作，沒有忘記初衷，我會繼續抓住對表演的熱情，我會一直演下去」。

賈靜雯奪金馬影后，各方都開心來道恭喜，其中，資深影星李國超特地在臉書PO文，分享了一張30年前的團體照，照片中赫見國中時期的賈靜雯穿著紅色運動服，跟大家一起合影，模樣非常清純可愛，李國超表示，這是當時賈靜雯出道的第一部作品《神仙指頭》，「當時她才是個國中小女生！一路看她成長到今天拿下了金馬影后！真是替她高興！轉眼三十年過去！好棒的一段回憶！」。

李國超曝光的這張舊照片，根本超強回憶殺，釣出許多6、7年級生留言，表示回想起美好的當年，「小時候很愛看神仙指頭」、「從小看到大」、「我小時候看的兒童節目，懷念」。